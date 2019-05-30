بوتين: على روسيا أن تصبح خلال 5 سنوات رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن على بلاده، خلال خمس سنوات، أن تحتل مركزاً رائدًا في مجال تطوير الكمبيوتر، بما في ذلك وفي مجال الأمن السيبراني.

وقال بوتين خلال لقاء حول تطوير التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي استضافته مدرسة رقم 21 للبرمجة، التي أسسها مصرف “سبيربنك” : “لقد سمحت الكفاءات التطبيقية العلمية القوية بالفعل، بتطوير تصميمات أصلية وذات مستوى عالمي، والأهم من ذلك ناجحة تجاريًا، بما في ذلك وفي مجالات مثل رؤية الكمبيوتر والتعرف على الصوت، بالإضافة إلى الأمن السيبراني. وفي غضون 5 سنوات ينبغي علينا الوصول إلى المراكز الرائدة في جميع هذه المجالات”.

وتجدر أيضاً الإشارة إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، كان قد وقع عقب توليه مهامه الرئاسية لولاية جديدة، يوم 7 أيار/مايو 2018، مرسوما (“مرسوم مايو”، رقم 204) حول الأهداف القومية ومهام التنمية الاستراتيجية في البلاد للفترة حتى العام 2024. ومن بين الأهداف التي يجب تحقيقها خلال هذه الفترة تحسين عدد من المؤشرات الديموغرافية، وانضمام روسيا إلى قائمة أكبر خمسة اقتصادات في العالم، وخفض مستوى الفقر في البلاد إلى النصف، وتحقيق معدل التضخم بحيث لا يتجاوز 4 بالمئة. ويذكر أنه لتنفيذ أهداف المرسوم ، يجب تخصيص 8 تريليون روبل (126.7 مليار دولار) إضافية من نفقات الميزانية.

المصدر: وكالة سبوتنيك