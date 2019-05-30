سفينة بحرية إيطالية تنقذ مئات الأشخاص من قارب للمهاجرين

أعلنت البحرية الإيطالية، اليوم الخميس، أن سفينة دورية إيطالية قامت بمساعدة سفينة تحمل مهاجرين في المياه الدولية جنوب صقلية.

وأشارت البحرية الإيطالية إلى أنه “في الوقت الحالي، لا يوجد تأكيد لتقارير حول إصابات على متن السفينة”.

واكتشفت السفينة الدورية ” سيغالا فولغوسي” قاربًا على متنه مئات المهاجرين بعد إخطار من طرف خدمة الإنقاذ غير الحكومية ” الارم فون”. ووفقًا لتقريرها فقد أبلغ المهاجرون على متن القارب عن وفاة فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات.

وأخذ طاقم السفينة الحربية في الاعتبار الظروف المناخية المتدهورة وحالة القارب التقنية وإيقاف تشغيل المحرك ووجود عشرات سترات النجاة فقط، على متن القارب، وقام [الطاقم] بنقل المهاجرين إلى السفينة. ومن بين مئة شخص كانوا على متن القارب، كان هناك 17 امرأة و 23 قاصراً. ويقوم طاقم السفينة بفحص صحتهم.

ويذكر في هذا الصدد، أن إيطاليا أغلقت موانئها أمام السفن الإنسانية منذ حزيران/ يونيو الماضي، عندما شكل حزب الرابطة اليميني حكومة ائتلافية مع حركة خمس نجوم. وطلب ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة ونائب رئيس الوزراء الشهر الماضي، من ألمانيا، تحمل مسؤولية السفن التي تطالب بالدخول إلى أوروبا.

ويوجد خلاف بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة منذ الارتفاع المفاجئ في عدد الوافدين من منطقة البحر المتوسط في عام 2015، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة الخدمات الاجتماعية والأمنية وحشد التأييد للجماعات اليمينية المتطرفة والقومية والشعبوية.

المصدر: وكالة سبوتنيك