الوزير ظريف: القدس ليست ملكا لترامب ليمنحها لاحد

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بأن”القدس ليست ملكا للرئيس الاميركي دونالد ترامب ليمنحها لاحد ولن يستحوذ عليها نتنياهو اطلاقا”.

وفي كلمة له مساء أمس الاربعاء خلال مأدبة افطار رمضانية بحضور سفراء الدول الاسلامية المعتمدين في طهران وصف ظريف الظروف الراهنة للعالم الاسلامي بانها مؤلمة، معتبرا التفرقة والخلافات في صفوف العالم الاسلامي والسياسات المعادية من جانب بعض الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة الاميركية قد خلقت ظروفا نشهد فيها تحالف بعض الدول الاسلامية مع العدو الصهيوني ضد دول اسلامية اخرى.

واضاف وزير الخارجية الايراني انه”لا خطر اكثر ايلاما من ان يدّعي نتنياهو الملطخ يداه بدماء الكثير من المسلمين، الصداقة مع حكام في دول اسلامية”.

وقال”انه لا خطر اكبر من ان يتم من قبل بعض حكام المنطقة الترويج والدعاية لصفقة القرن المخزية التي هي في الواقع صفقة للمساومة على مصير الشعب الفلسطيني”.

وتابع قائلا، ان” من الالم الكبير ان نرى اليوم على اعتاب يوم القدس، انعقاد مؤتمر في دولة اسلامية لبيع القدس”.

المصدر: فارس