بزي: عصر الهزائم قد ولى وجاء عصر الإنتصار بفضل تضحيات الشهداء

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب علي بزي إن “الشهداء هم من صنعوا بدمائهم سلسلة طويلة من الإنتصار والإنجازات في أمة لم تعش إلا في عصر الهزائم والخيبات والنكسات”، وتابع “وحدهم الشهداء سطروا معادلة جديدة أن عصر الهزائم قد ولى وجاء عصر الإنتصار بتضحيات الشهداء”.

وأضاف بزي “ما زال هذا الوطن يعيش سلسلة من التحديات والضغوطات والأزمات”، واكد “سنبقى كما كنا في الماضي والحاضر والمستقبل أشد انحيازا وأصالة في الانتماء والهوية والالتزام بقضايا الناس في أن نعيش حياة حرة عزيزة وكريمة”.

وأشار بزي الى أنه “في الأيام القادمة سوف يناقش مجلس النواب الموازنة، هذه الموازنة لن تكون إلا انعكاسا لإرادة الناس”، وتابع “سوف يسجل لبنان بفعل الإرادة الوطنية الموحدة التي تجلت قبل كل شيء بالموقف الصلب السيادي والوطني الذي عبر عنه الرئيس بري أننا في لبنان لن نتنازل على الإطلاق لا عن نقطة ماء ولا عن حبة تراب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام