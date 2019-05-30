الخارجية الايرانية تدعو الدول الاسلامية لمنع تمرير “صفقة القرن”

دعت وزارة الخارجية الايرانية في بيان اصدرته اليوم الخميس الدول الاسلامية للعمل على منع تمرير “صفقة القرن” الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية.

واشار البيان الى “جرائم الكيان الصهيوني وممارساته التعسفية منذ 7 عقود ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة بدءا من الاحتلال الممنهج لارض فلسطين والعمل على تهويد القدس وطمس هويتها التاريخية والحضارية وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية حتى ارغام سكان القدس غير اليهود على الرحيل وحرمان الفلسطينيين من الوصول الى الاماكن المقدسة في القدس ومصادرة املاكهم وتدمير ارضيهم ومزارعهم وبالتالي فرض ضغوط لاانسانية هائلة على اهالي غزة وحرمانهم من المواد الاساسية الغذائية والعلاجية والصحية”.

واضاف” ان ظروف فلسطين والمنطقة اليوم تستوجب من الشعوب والحكومات الاسلامية الحفاظ اكثر مما مضى على الوحدة والتضامن امام الكيان الصهيوني والحفاظ على اقصى درجات اليقظة امام هذا العدو المشترك ومقاومة مخططات هذا الكيان وحماته الرامية لاثارة التفرقة في صفوف الامة الاسلامية ونسيان القضية الفلسطينة بصفتها القضية الجوهرية للعالم الاسلامي ومنع تمرير صفقاتهم السياسية التساومية كالمشروع المسمى “صفقة القرن” وتنظيم مؤتمر الخداع والتضليل في البحرين، ومن المؤكد انه في حال تحقيق هذا المخطط ستكون خسارة ابدية لفلسطين ومكسبا كبيرا لغاصبي هذه الارض”.

وتابع البيان، ان”الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تؤكد على جوهرية القضية الفلسطينية في العالم الاسلامي وضرورة مواجهة الاحتلال الصهيوني ترى بان ارساء السلام والاستقرار في المنطقة لن يتم سوى باحقاق الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني المظلوم عبر عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ارضهم وتنظيم الاستفتاء العام في ارض فلسطين المحتلة بمشاركة جميع سكانها الاصليين”.

واشادت الخارجية الايرانية بنضالات الشعب الفلسطيني التحررية، داعية الشعب الايراني المقاوم والداعي للحق وجميع الشعوب الاسلامية والحرة في العالم للمشاركة الفاعلة في مسيرات يوم القدس العالمي كما في الاعوام الماضية.

المصدر: فارس