مقتل أربعة جنود بتحطم مروحية في أوكرانيا

تحطمت مروحية عسكرية أوكرانية في غرب البلاد ما أسفر عن مقتل أربعة جنود، وفق ما أفاد الجيش الاوكراني اليوم.

وتحطمت المروحية من طراز “مي-8” في منطقة روفنو الغربية خلال رحلة تدريبية في وقت متأخر امس، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد طاقمها وقائد “لواء الطيران المنفصل ال16 للقوات البرية”، بحسب بيان الجيش.

ولم تتضح أسباب الحادث بعد.

وقدم الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي تعازيه وسلم رئيس أركان الجيش رسلان خومتشاك مهمة الإشراف على التحقيق.

ونقل مكتب الرئيس الأوكراني عنه قوله “لا يجب أن يخسر جيشنا أشخاصا خلال المناورات والتدريبات”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية