وزير الثقافة الایراني: يوم القدس العالمي هو يوم الدفاع عن سيادة الشعب الفلسطيني

اكد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي في الجمهورية الاسلامية الايرانية عباس صالحي، ان “يوم القدس، هو يوم الدفاع عن سيادة الشعب الفلسطيني”.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر، قال صالحي : لقد مرّ 40 عاما على “كمب ديفيد” حتى “صفقة القرن”؛ الامريكيون بدءا من “كارتر” وصولا الى “ترامب”، اشعلوا نيران الحرب والعنف في المنطقة.

واضاف وزير الثقافة في تغريدته، ان “السلام المستدام يكمن في عودة الديمقراطية الى فلسطين، وان يُمنح المواطنون واللاجئون حق تاسيس الدولة الفلسطينية؛ يوم القدس هو يوم الدفاع عن حق السيادة للشعب الفلسطيني.

المصدر: وكالة فارس