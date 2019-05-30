قوى الامن الداخلي: توقيف 91 مطلوبا بجرائم مختلفة أمس مخدرات، سرقة، احتيال واطلاق نار (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2019 - 09:08
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الإمام الخامنئي: لن نتفاوض حول القضايا التي تخص مبادئ الثورة وقدراتنا العسكرية فما يقصدونه بالتفاوض هو التنازل عنها
الإمام الخامنئي: التفاوض حول القضايا الأساسية يتخلص بكلمتين فقط من وجهة نظرنا سيقولون نريد كذا ونحن سنقول لا
الإمام الخامنئي: كما قلنا سابقاً لن نتفاوض مع أميركا لأن التفاوض معها لا يفيد بل مضر
الإمام الخامنئي: خطوة المجلس الأعلى للأمن القومي بعدم تنفيذ بعض بنود الاتفاق النووي كانت صائبة
الإمام الخامنئي: سبيلنا الوحيد هو مواجهة الضغوط الأميركية ومما لا شك فيه أننا سنستخدم الضغوط العسكرية إذا اقتضى الأمر
الإمام الخامنئي: ما يسمى صفقة القرن ستؤول إلى الفشل رغم مخططات الولايات المتحدة وعملائها لإمرارها
الإمام الخامنئي: مسيرات يوم القدس العالمي هي للدفاع عن شعب فلسطين وهي ستكون أكثر أهمية هذا العام
قائد الحرس الثوري: حققنا التطور الذي يمكن صواريخنا من إصابة أهدافها بنسبة مئة بالمئة وسرعتها بلغت 8 أضعاف سرعة الصوت
الخارجية الإيرانية ترفض "مزاعم بولتون المضحكة" حول مسؤولية طهران عن الهجمات على السفن قبالة سواحل الإمارات
مساعد وزير الخارجية الإيراني: لا نخطط للتفاوض مع واشنطن بشكل مباشر أو غير مباشر ولا نتفاوض تحت الضغط
الرئيس عون: عملية النهوض الاقتصادي انطلقت وسيكون للبدء بالتنقيب عن النفط والغاز بداية الـ2020 أثر إيجابي على الاقتصاد
الرئيس بري في لقاء الأربعاء: المجلس النيابي سيقوم بواجباته ويمارس دوره كاملاً في درس الموازنة والنقاش سيكون مفتوحاً
الشيخ نعيم قاسم: سنعارض بند فرض ضريبة 2 بالمئة على كل ما هو مستورد لأنه لا يعتبر سياسة اقتصادية صحيحة
الشيخ قاسم: سنحاول أن نجمع معنا أكبر عدد من النواب لعدم إمرار هذه الضريبة ونحن نرفض الضريبة على الرواتب التقاعدية
وزير الخارجية الإيراني يبعث برقيتي تهنئة إلى نظيره اللبناني والأمين العام لحزب الله بمناسبة عيد المقاومة والتحرير
طلاب الجامعة اللبنانية اعتصموا في مجمع الحدت ضد الإضراب المفتوح وطالبوا بضرورة عودتهم إلى مقاعد الدراسة
ظريف: القدس ليست ملكاً لأميركا لتهبها ولا "لإسرائيل" بل هي للفلسطينيين وكل من يتجاهل هذه الحقيقة محكوم بهزيمة مخزية
رويترز: العاهل الأردني أبلغ كوشنير أنه لا يمكن تحقيق السلام إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس
إعلام العدو: عشرات الدونمات "اختفت" خلال دقائق في حقول كفار عزة بعد اندلاع نيران جراء بالونات حارقة من غزة
كيان العدو: توقعات بإجراء انتخابات كنيست جديدة خلال أشهر مع تعثر نتانياهو في تشكيل حكومة ائتلافية
وسائل إعلام قطرية: رئيس الحكومة القطرية عبدالله بن ناصر آل ثاني سيمثل الدوحة في القمة الخليجية التي تستضيفها السعودية
السلطات العراقية ترحل 188 طفلاً من أبناء عناصر داعش الأتراك إلى أنقرة بعد أن كانوا محتجزين في العراق
استشهاد والدة رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين متأثرة بجروح أصيبت بها جراء مجزرة العدوان في حي الرباط بالعاصمة صنعاء
السودان: المئات من موظفي البنوك والموظفين الحكوميين يتظاهرون أمام البنك المركزي للمطالبة بنقل السلطة إلى مدنيين
رئيس الأركان الجزائري: ستتجلى معالم خارطة الطريق عبر جدية المبادرات والأولوية أن يؤمن الجميع بأهمية الحوار لحل الأزمة
المحقق الأميركي الخاص بقضية "التدخل الروسي" روبرت مولر يستقيل من منصبه بعد انتهاء التحقيقات
مولر: لا يمكن مقاضاة ترامب بارتكاب جريمة فدرالية ما دام في منصبه وحصلت محاولات للتدخل بالانتخابات تستدعي الانتباه
شركة هواوي تتقدم بشكوى أمام القضاء الأميركي ضد إدارة ترامب وبكين تهدد بخفض صادرات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة
ألمانيا: ارتفاع معدل البطالة في أيار/مايو لأول مرة منذ أكثر من 5 سنوات وسط إشارات عن تباطؤ النمو في البلاد
النروج إثر مباحثات جرت بإشرافها: طرفا النزاع في فنزويلا يرغبان في التقدم باتجاه حل تفاوضي للأزمة في بلادهما
مؤسسة الشهيد تعلن استقبال تبرعاتكم وتكفل أيتام الشهداء طيلة أيام شهر رمضان المبارك على الرقم 70/129100 أو عبر حسابها 814-25 في فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تستمر باستقبال كفالة الأيتام، الصدقات، الحقوق الشرعية، الزكاة وإفطارات للفقراء. للتبرع: 01/555717_76/641631 أو عبر حساب 14-814 في فروع القرض الحسن
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
قوى الامن الداخلي: توقيف 91 مطلوبا بجرائم مختلفة أمس مخدرات، سرقة، احتيال واطلاق نار (الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 48 mins
30 May، 2019
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