الصين اتهمت الولايات المتحدة بممارسة إرهاب اقتصادي مكشوف في الحرب التجارية بينهما

وجهت الصين اليوم، اتهامات الى الولايات المتحدة بممارسة “إرهاب اقتصادي مكشوف” ضدها، مع تصعيد بكين للهجتها في الحرب التجارية بين البلدين.

وباتت القوتان الاقتصاديتان على طرفي نقيض بعد تعثر ظاهر للمفاوضات بينهما، وقد عمد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بداية الشهر وإدراج عملاق الاتصالات الصيني “هواوي” على قائمة سوداء.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني تشانغ هانهوي خلال مؤتمر صحافي لعرض زيارة الرئيس شي جينبينغ الى روسيا الأسبوع المقبل “نحن ضد الحرب التجارية، لكننا لا نخشاها، هذا التحريض المتعمد لأزمة تجارية هو إرهاب اقتصادي مكشوف ونزعة تعصب قومي اقتصادي وتنمر اقتصادي، لا يوجد رابح في حرب تجارية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية