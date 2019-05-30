ورش فنون الزخرفة الرمضانية في حارة حريك

اقام المركز الثقافي لبلدية حارة وجمعية ابداع وعلى مدى يومين ورشة مزدوجة في فنون الزخرفة في رحاب شهر رمضان المبارك بمشاركة أكثر من 45 متدرباً تعرفوا على أسس الزخرفة من استاذ الزخرفة الايراني الدكتور محمود مرداني الذي شرح ابعاد الزخرفة الهندسية والزخرفة النباتية والجماليات والتميز بينهما .. وأكد رئيس جمعية ابداع الشاعر علي عباس في افتتاح وحتام الورش على التزام ابداع في تنمية المهارة والثقافة الفنية لدى مجتمهنا العزيز .. واعلن أن مثل هذه الدورات سيستكمل تباعاً بما يعزز حضور هذا الفن الجميل ..

تصوير : هادي نصار وفاطمة زين

المصدر: موقع المنار