ندوة في صنعاء بعنوان “يوم القدس العالمي في مواجهة صفقة القرن”

أقام مركز هدى القرآن للدراسات الاستراتيجية بالمركز الثقافي في العاصمة صنعاء اليوم الأربعاء ندوة بعنوان “يوم القدس العالمي في مواجهة صفقة القرن”. الندوة قدمت فيها ثلاث أوراق عمل تناولت أولها للأستاذ محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لأنصارالله أبعاد تزامنية هذا اليوم مع جلالة وقدسية شهر رمضان المبارك.

كما تناول الطيب البشير رئيس رابطة أبناء السودان المناهضة للعدوان على اليمن في الورقة الثانية أسباب اندفاع الحكومات والأنظمة العربية إلى التطبيع وما هو الحل.

فيما كانت آخر أوراق الندوة مقدمة من الأستاذ محمد العابد حول دعوة الإمام الخميني للشعوب بإحياء يوم القدس العالمي كضرورة جمعية تعيد إحياء مقومات الأمة وعناصر وحدتها.

المصدر: المسيرة نت