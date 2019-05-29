وفد حكومي يلتقي الأسرى المحررين في صنعاء

التقى وفد حكومي مكون نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد ووزير المالية رشيد أبو لحوم ووزير الإدارة المحلية الشيخ علي بن علي القيسي ظهر اليوم الاربعاء بالعاصمة صنعاء الاسرى المحررين من سجون تحالف العدوان والمرتزقة ضمن صفقة تبادل جزئية للأسرى.

الوفد الحكومي نقل في احتفالية نظمتها اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى احتفاءً بتحرير 66 اسيرا من جبهات الساحل الغربي تحيات السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي قائد الثورة الشعبية، وتحيات رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط إلى الأسرى المحررين وتثمينهم صمودهم وصبرهم في سجون الاحتلال والمرتزقة. وأكدت كلمات الوزراء، ان تضحيات المجاهدين تثمر اليوم نصرا كبيرا في مواجهة عدوان خارجي واضح المعالم منذ اللحظات الأولى.

وثمن الأسرى المحررون للقيادتين الثورية والسياسية الرعاية والاهتمام الذي حظوا به خلال مدة اسرهم ومنذ اللحظات الأولى لتحريرهم، وجددوا العهد بالاستمرار على النهج الجهادي دفاعا عن اليمن ارضا وسيادة وكرامة.

المصدر: المسيرة نت