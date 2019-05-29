اليمن .. عمليتان هجوميتان وإحراق مدرعة في جيزان ونجران

نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جيزان، فيما شنوا عملية إغارة وإحراق مدرعة قبالة نجران. وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية على مواقع للمرتزقة شرق جبل النار تم خلالها التنكيل بالمرتزقة وقتل وجرح عدد منهم.

وأضاف المصدر أن الجيش واللجان شنوا عملية إغارة على عدد من مواقع المرتزقة في شجع قبالة نجران تم خلالها قتل وجرح عدد من المرتزقة واغتنام أسلحة متنوعة، مؤكدا إحراق مدرعة في منطقة الصوح.

وكانت وحدة الدروع للجيش واللجان قد تمكنت في وقت سابق اليوم من تدمير آلية للمرتزقة بصاروخ موجه في موقع الصوح قبالة نجران ما أدى إلى مصرع وجرح من كان على متنها.

المصدر: المسيرة نت