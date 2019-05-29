الإمام السيد علي الخامنئي: صفقة القرن ستؤول الى الفشل رغم أنف اميركا وعملائها

أكد الإمام السيد علي الخامنئي أن مايسمى “صفقة القرن” ستؤول الى الفشل رغم مخططات اميركا وعملائها لتمريرها. وأشار السيد علي الخامنئي في كلمته اليوم الاربعاء لدى استقباله حشداً من الاساتذة والنخب في الجامعات الايرانية، الى يوم القدس العالمي (الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك)، مؤكدا أنه يتسم بالمزيد من الاهمية خلال العام الجاري مقارنة بالاعوام السابقة، داعياً الى المشاركة في مسيراته بصورة ملحمية.

ولفت الإمام الخامنئي الى إن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المضطهد يكتسب جوانب دينية وشرعية فضلا عن الجانب الانساني.

وأكد الإمام الخامنئي أن الجمهورية الإسلامية لن تتفاوض حول القضايا التي تخص مبادئ الثورة، وقال “لن نتفاوض حول قدراتنا العسكرية فما يقصدوه بالتفاوض هو التنازل عن قدراتنا الدفاعية”، وأضاف “التفاوض حول هذه القضايا الأساسية تتلخص في كلمتين فقط من وجهة نظرنا؛ سيقولون نريد كذا، ونحن سنقول لا، كما قلنا سابقا لن نتفاوض مع امريكا والسبب وراء هذا الموقف هو ان التفاوض معها لايفيد بل مضر”.

وأكد السيد الخامنئي على أن السبيل الوحيد هو “مواجهة الضغوط الأميركية بأدوات الضغط التي نمتلكها وهي ليست عسكرية كما يروجون لها، لكن مما لا شك فيه أننا سنستخدم الضغوط العسكرية أيضا اذا اقتضى الأمر”.

وشدد الإمام الخامنئي على أن “مسيرات يوم القدس العالمي هي للدفاع عن الشعب الفلسطيني وهذا العام ستكون المسيرات أكثر أهمية من الاعوام الماضية”.

وأشار السيد الخامنئي إلى أن ” خطوة المجلس الأعلى للأمن القومي بإعلانه عدم تنفيذ بعض البنود التي وردت بالاتفاق النووي كانت صائبة.”

المصدر: وكالة فارس