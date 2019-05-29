موسكو: واشنطن تحاول صرف الانتباه عن نهجها المدمر تجاه معاهدة حظر التجارب النووية

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن “الولايات المتحدة تحاول صرف الانتباه عن نهجها المدمر تجاه معاهدة حظر التجارب النووية باتهامها روسيا بانتهاك تجميج التجارب النووية”.

وقال أوليانوف الاربعاء تعليقا على تصريحات رئيس إدارة الاستخبارات العسكرية في وزارة الحرب الأميركية الفريق روبرت أشلي بأن موسكو لا تلتزم باتفاق تجميد التجارب النووية “تبدو الاتهامات وكأنها ستار من الدخان ومحاولة لصرف الانتباه عن النهج المدمر للولايات المتحدة نفسها فيما يتعلق بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية”.

وتابع أوليانوف “في تصريحات الجنرال الأمريكي، تسترعي الانتباه كلمة احتمال عندما يتحدث عن إجراء روسيا اختبارات نووية منخفضة الطاقة، شيء مماثل سمعناه فيما يتعلق بقضية سكريبال: ربما ، مرجح للغاية”، واعتبر انه “عندما تنطلق مثل هذه التصريحات على لسان مسؤول رسمي فهي تبدو غير ملائمة”، واوضح انه “إذا لم يكن هناك ثقة كاملة أو دليل دامغ، فمن غير المناسب ببساطة أن تطلق مثل هذه الاتهامات وهذا يدل على تدهور الثقافة السياسية والأخلاق السياسية في المؤسسة الأميركية”.

المصدر: سبوتنيك