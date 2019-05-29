مولر: اتهام ترامب بارتكاب جريمة لم يكن خيارا ممكنا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2019 - 20:28

مولر: اتهام ترامب بارتكاب جريمة لم يكن خيارا ممكنا

منذ 1 ساعة 29 May، 2019
ترامب_المحقق مولر
أخبار دولية - الولايات المتحدة

قال المحقق الاميركي الخاص روبرت مولر الأربعاء إن “اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بجريمة عرقلة العدالة لم يكن خيارا ممكنا بسبب سياسة وزارة العدل”.

وأكد مولر في أول تصريح علني له منذ عامين أن “مكتب المحقق الخاص هو جزء من وزارة العدل وقانونيا فهو ملزم تطبيق سياسة هذه الوزارة”، مشيرا بالتالي الى أن “توجيه الاتهام لرئيس بارتكاب جريمة ليس خيارا يمكن أن ندرسه”.

وأشار مولر الى أن “تقريره في التدخل الروسي في انتخابات 2016 لم يبرئ الرئيس”، وتاب “لو كانت لدينا الثقة بأن الرئيس وبشكل واضح لم يرتكب جريمة لقلنا ذلك إلا أننا لم نصل إلى قرار حول ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جريمة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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