تركيا: لن نترك وكرا أو مغارة للإرهابيين شمالي العراق

تعهدت تركيا بألا تترك “مغارة ولا وكرا للإرهابيين” شمالي العراق، مؤكدة أن عمليتها العسكرية هناك تهدف لإزالة التهديد لأمنها، فيما أعلنت تصفية 15 مسلحا منذ بدء العملية.

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، خلال اجتماع عقد في القيادة العاشرة للناقلات في ولاية أضنة، اليوم الأربعاء: “عملية المخلب التي أطلقها الجيش التركي في شمال العراق تهدف لإزالة خطر الإرهاب الذي يهدد بلدنا من تلك المنطقة بشكل كامل”.

وتابع أكار: “جنودنا لن يتركوا مغارة ولا وكرا للإرهابيين في هاكورك إلا ودمروهما. ولأول مرة تضرب أهداف محددة للإرهاب في قنديل وآسوس ومناطق أخرى شمالي العراق، باستخدام أسلحة دعم بري محلية ووطنية بحتة”.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، عن “تحييد” 6 مسلحين من حزب العمال الكردستاني جراء عملية “المخلب” في منطقة هاكورك، ليرتفع عدد المسلحين الذين تم القضاء عليهم إلى 15 مسلحا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن عملية “المخلب” التي انطلقت في 27 مايو الجاري بهاكورك “مستمرة بنجاح كما هو مخطط لها” وتجري بدعم من المدفعية الأرضية والمروحيات الهجومية وغارات القوات الجوية.

كما أعلنت الوزارة، في بيان منفصل، عن مقتل اثنين من العسكريين الأتراك جراء العملية.

ونشرت الوزارة صورا ومقطع فيديو التقطتها وحدات الكوماندوز التركية بعد دخولها مغارة لحزب العمال الكردستاني.

المصدر: وكالات