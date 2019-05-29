مقتل امرأة حامل باشتباك مسلح في الخرطوم

قتلت امرأة وجنينها برصاصة طائشة في شارع النيل وسط العاصمة السودانية الخرطوم، خلال اشتباك عناصر من الجيش السوداني مع عناصر منفلتة، وفقا للجنة أطباء السودان المركزية.

وقالت اللجنة في بيان: “ارتقت روح الثائرة ميادة وجنينها، نتيجة إصابتها برصاصة طائشة من اشتباك لعناصر من الجيش وبعض المتفلتين منهم في شارع النيل بالخرطوم”.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنه نتج أيضا عن الاشتباك بالرصاص الحي “إصابات متفاوتة بين الثوار”.

من جانبه دان تجمع المهنيين ما وصفها بـ”التصرفات الصبيانية غير المسؤولة من القوات النظامية التي يجب أن يكون وجودها لحفظ أمن المواطن وسلامته”، مطالبا بضرورة تقديم المتورطين إلى العدالة.

وحث التجمع “الثوار على ضبط النفس والتمسك بالسلمية والالتزام بخريطة الميدان والوجود في ساحة الاعتصام وتفويت الفرصة في هذا الظرف على المتربصون بالثورة الذين يحاولون استغلالها في إشاعة الفوضى لضرب سلميتنا التي عجزوا عن التصدي لها”.

المصدر: وكالات