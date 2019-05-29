عراقجي خلال لقاءه ريابكوف يدعو اطراف الاتفاق النووي لاتخاذ اجراءات عملية

دعا مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي الاطراف الاخرى للاتفاق النووي لاتخاذ اجراءات عملية للحفاظ على الاتفاق.

وخلال محادثاته في طهران مع مساعد الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اشار عراقجي الى انه آن الاوان لتبادر الاطراف المتبقية في الاتفاق النووي الى اتخاذ اجراءات عملية وملموسة للحفاظ على الاتفاق.

من جانبه اشاد ريابكوف بضبط النفس من جانب ايران خلال العام الاخير، واكد استمرار دعم روسيا للاتفاق النووي وقال، ان روسيا ستواصل جهودها للحفاظ على الاتفاق النووي.

وفي هذا اللقاء الذي جاء في اطار المشاورات المستمرة بين البلدين، تباحث عراقجي وريابكوف حول الاوضاع الجارية في المنطقة واكدا على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف الاطر.

المصدر: وكالة فارس