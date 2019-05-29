الشيخ روحاني : رفع العقوبات والعودة الى الاتفاق النووي قبل المحادثات مع واشنطن

اكد الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني ان طريقَ المحادثاتِ سيكون مفتوحاً امامَ الاميركيين في حال عادوا الى التزاماتهم في الملف النووي ورفعوا العقوباتِ الظالمةَ عن الشعب الايراني.

وخلال كلمةٍ له في اجتماعِ الحكومةِ الايرانية قال الشيخ روحاني اِنَ المعيارَ في التعاطي مع الادارة الاميركية ليس بالخطاباتِ انما بالعمل داعياً اياهم الى اظهارِ نياتِهم الحقيقية بعدمِ مواصلةِ جرائمِهم ضدَ ايران. من جهة اخرى دعا الشيخ روحاني الشعبَ الايرانيَ الى المشاركةِ الواسعة في يومِ القدس العالمي في يومِ الجمعةِ الاخيرِ من شهرِ رمضانَ تاكيداً على التمسكِ بالقضيةِ الفلسطينيةِ ودعمِ شعبِها حتى تحقيقِ النصر.

المصدر: قناة المنار