كتلة التنمية والتحرير عرضت المواقف والملاحظات من الموازنة واقتراح قانون الإنتخابات الجديد

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم اجتماع “التنمية والتحرير”، في حضور وزيري المالية علي حسن خليل والثقافة محمد داود، والنواب: ابراهيم عازار، انور الخليل، علي بزي، ياسين جابر، ميشال موسى، عناية عزالدين، قاسم هاشم، علي خريس، هاني قبيسي، علي عسيران، محمد نصرالله، فادي علامة ومحمد خواجة.

بعد الإجتماع، تلا الامين العام للكتلة النائب انور الخليل البيان التالي: “عقدت كتلة التنمية والتحرير إجتماعها الدوري برئاسة دولة الرئيس نبيه بري الذي استهل الإجتماع بالوقوف مع اعضاء الكتلة دقيقة صمت عن روح النائب السابق المرحوم عبد اللطيف الزين، واكد دولته على المواقف الوطنية الملتزمة للراحل”.

اضاف: “وبحثت الكتلة في المواقف والملاحظات من قانون الموازنة العامة، وكذلك اقتراح قانون الإنتخابات الجديد ومواقف الكتل النيابية التي جرى البحث معها حول هذا الإقتراح، وملاحظات اللجنة الفرعية على قانون اللامركزية. واطلعت ايضا على إقتراح قانون البلديات واتخذت بشأن كل اقتراحات القوانين القرارات اللازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام