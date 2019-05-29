التنظيم الشعبي: لن نسمح باقصاء التعليم الجامعي الرسمي

أصدر المكتب التربوي في “التنظيم الشعبي الناصري” بيانا، اعتبر فيه انه “ليس من المستغرب ان تماطل قوى السلطة في تحقيق مطالب اساتذة الجامعة اللبنانية وضرب احد ركائز العلم والمعرفة. فالإجحاف الذي لحق بالاساتذة والجامعة جراء اتباع سياسة التقشف في الموازنة العامة، ضرب كل امكانيات التطور والدعم لهذا الصرح الاكاديمي الذي يعاني اصلا من اهمال كبير في حقه”.

وقال: “إننا في المكتب نؤيد مطالب الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، وندعو المعنيين الى اعادة النظر في ميزانية الجامعة التي تعتبر جامعة لكل شرائح المجتمع والطبقات المتوسطة والفقيرة، والتي يتم سحقها عبر فرض ضرائب ورسوم جديدة من هنا وهناك”.

وختم: “عذرا طلابنا الاعزاء، فالسلطة غائبة عن حقوق اساتذتكم وعن التخطيط لاستيعاب تخرجكم للوظائف نتيجة سياسة خاطئة. ولنكن معا في مواجهة من يريد اقصاء التعليم الجامعي الرسمي لانه حق من حقوق المواطن اللبناني كما أنه ليس للبيع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام