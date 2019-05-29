الاحتلال يقلص مساحة الصيد في بحر غزة

قلصت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مساحة الصيد في شواطئ قطاع غزة، من 15 ميلًا إلى 10 أميال، بعد نحو شهرين على توسعتها إلى 15 ميلا. وقال مسؤول لجان الصيادين في غزة زكريا بكر ، في بيان مقتضب له، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغتهم بتقليص مساحة الصيد من 15 ميلا إلى 10 أميال، ابتداءً من صباح الأربعاء. وقرر الاحتلال تقليص مساحة الصيد من 15 ميل إلى 10 أميال، بزعم استمرار إطلاق البالونات من قطاع غزة واندلاع عدة حرائق في محيط الغلاف. وفق ما نشره موقع مفزاك العبري.

وكانت حكومة الاحتلال قد قررت مطلع نيسان/ أبريل الماضي، زيادة مساحة الصيد في بحر قطاع غزة إلى 15 ميلا بحريا، ثم قلّلتها في نهاية الشهر ذاته، وأعادت توسعتها مرة أخرى، ضمن تفاهمات التهدئة مع حركة حماس، والتي تجري بوساطة مصرية.

المصدر: فلسطين اليوم