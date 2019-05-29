لمستخدمي ”هواوي“: النظام البديل لأندرويد سيدخل الخدمة الشهر المقبل

يدخل نظام التشغيل الجديد من هواوي، والذي يحلّ محل “أندرويد”، الخدمة خلال شهر حزيران/يونيو المقبل. ويعرف هذا النظام باسم “hongmeng”، ومن المتوقع أن تعمل تطبيقات أندرويد معه التي ستكون متاحة من خلال “AppGallery” من “هواوي”. ويتوافق النظام الجديد من الهواتف والأجهزة اللوحية والساعات الذكية وأجهزة الكمبيوتر، وفقاً لما أورد موقع “androidcentral”.

إلى ذلك، فقد كشف موقع “digitalphablet” أنّ “النظام الجديد من هواوي سيكون أسرع بنسبة 60% من أندرويد”. وتقول “هواوي” أنها “عملت على نظام التشغيل الخاص بها على مدار السنوات الـ7 الماضية”.

ويأتي ذلك، بعدما أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، الأسبوع الماضي، عن تأجيل بدء تطبيق الحظر على تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى شركة هواوي الصينية العملاقة حتى منتصف شهر آب/أغسطس القادم. وتكون هواوي وشركائها قد حصلوا على الوقت للمحافظة على الشبكات والمعدات الموجودة والعاملة حالياً ودعمها، بما في ذلك التحديثات على الأنظمة الخاضعة للعقود والاتفاقات القانونية الملزمة، الموقّعة قبل 16 أيار/مايو الماضي.

المصدر: اخبار الان