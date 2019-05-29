هل تعشق التكنولوجيا؟ إليك 6 أنواع من الوظائف التي تناسبك

تعد التكنولوجيا اليوم جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فقد أصبحت شبكة الإنترنت من أساسيات الحياة، كما تحوّلت معظم الأعمال الورقية إلى إلكترونية وأصبحت الهواتف الذكية ضرورة لا غنى عنها. فمن المستحيل اليوم الاستغناء عن التكنولوجيا ولو ليوم واحد، فكافة أعمالنا اليومية أصبحت مرتبطة بها.

وفي حين أن بعضنا ينظرون إلى التكنولوجيا بطريقة عادية دون انكار الدور الكبير الذي تلعبه في كل مهمة صغيرة يقومون بها، يمتلك بعض الأشخاص هوساً كبيراً بها، فهم يقحمون التكنولوجيا في كل عمل يقومون به يومياً ويواكبون آخر الأخبار والتطوّرات التكنولوجية في أي مجال، سواء كان تطوّر الخدمات الطبية أو إطلاق منتج جديد للمستهلك، فهم مهووسون بتحسين حياة الآخرين عبر التكنولوجيا.

نقدم لكم قائمة بالوظائف لمساعدة عشاق التكنولوجيا على إيجاد وظيفة أحلامهم:

1- مطوّر تطبيقات: متى كانت آخر مرة قابلت فيها شخصاً لا يملك هاتف ذكي؟ ستتذكر حتماً هؤلاء الأشخاص كونهم أصبحوا اليوم قلة نادرة. في الواقع، لقد أحدثت الهواتف الذكية ثورة في عالم التطبيقات وساعدت على ازدهاره بشكل لا يمكن وصفه، حيث اقتحم حياة الكثير من الشركات، فمعظمها تمتلك اليوم تطبيق خاص بها. وإن كنت مهووساً بالهواتف الذكية، فهذه الوظيفة مناسبة لك.

2- مهندس أمن: إن تقدم التكنولوجيا لا يعني أن عالم الإنترنت أصبح أكثر أماناً، فقد سهّلت شبكة الإنترنت على القراصنة الوصول إلى المعلومات السرية. ومع تحوّل كافة الأعمال الورقية إلى إلكترونية، أصبحت حماية المعلومات محور اهتمام كل شركة. وإن كنت مهتماً بمجال أمن البيانات، ستتيح لك هذه الوظيفة عيش شغفك.

3- مدير الشؤون القانونية التقنية: إن اقتحام التكنولوجيا لكافة جوانب حياتنا اليومية زاد من عدد الشركات التي تعمل في المجال التقني، وما تحتاجه هذه الشركات هو مشورة قانونية من شركة محاماة مختصة في المجال التقني. ستجمع هذه الوظيفة بين شغفك تجاه المحاماة والتكنولوجيا.

4- مصمم واجهة المستخدم/ تجربة المستخدم: ما يميّز الوظائف الحديثة هو جمعها لمجالات مختلفة، ومصممو واجهة المستخدم/ تجربة المستخدم هم أفضل مثال على ذلك، فمن المستحيل تصنيف هذه الوظيفة على أنها وظيفة تقنية بالكامل أو تصميم بالكامل، فهي عبارة عن مزيج من كلا المجالين ولا يمكنها الاستغناء عن أحدهما. وإن كنت مهووساً بالتكنولوجيا ولديك مهارات تصميم جيدة، فهذه الوظيفة مثالية لك.

5- مبرمج: هذه الوظيفة مناسبة لعشاق لغات البرمجة، فالعمل كمبرمج سيتيح لك استخدام لغات برمجة مختلفة. وهذا النطاق هو واسع للغاية، حيث سيمنحك كل مشروع تعمل عليه خبرات وتحديات مختلفة.

6- خبير ضمان الجودة: يتطلب مجال ضمان الجودة أشخاصاً مثاليين يهتمون بأدق التفاصيل وقادرين على الانتباه لأي خطأ صغير، فذلك ضروري جداً لأي منتج أو خدمة لتقديم أفضل تجربة للمستهلك.

المصدر: سي ان ان