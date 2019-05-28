مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية 28-5-2019

مدفوعاً بوحدةِ الموقفِ الرسمي اللبناني ، وبمعادلةِ القوة ، يتقدمُ تحصيلُ وتحصينُ لبنانَ لحقوقِه في ترسيمِ الحدودِ البحريةِ والبريةِ معَ فلسطينَ المحتلة.. هو مسارٌ يحتاجُ الى خطواتٍ واضحةِ النهايةِ كما البدايةِ تبلّغَ بها اليومَ مساعدُ وزيرِ الخارجيةِ الأميركي لشؤونِ الشرقِ الأدنى ديفيد ساترفيلد في بيروت ، مسبوقاً بحديثِ رئيسِ مجلسِ النوابِ نبيه بري عن مؤشراتٍ لحلولٍ مقبولة ، ثُم كشفُ مصادرَ للمنارِ عن نقطتينِ في هذا المسارِ تحتاجانِ للتوضيح..

في شانِ الموازنة ، ايجابياتُ انتهاءِ الحكومةِ من مشروعِها تحتاجُ للتظهيرِ في مجلسِ النوابِ وفي دورةٍ استثنائيةٍ وَقَّعَ مرسومَها رئيسُ الجمهوريةِ اليوم .. وتحتَ قُبةِ البرلمانِ سيكونُ النقاشُ بالارقامِ والتخفيضاتِ والايراداتِ وامامَ اعينِ اللبنانيينَ المنتظرينَ لما يريحُ جيوبَهم وليس ما يُرهقُها بضرائبَ جديدةٍ فضفاضةٍ او ضبابية ، وفي هذا الاطارِ ياتي حديثُ رئيسِ كتلةِ الوفاءِ للمقاومة النائب محمد رعد عن تحسيناتٍ طرات ، محذراً من خروقاتٍ سيَجري النقاشُ بها في مجلسِ النواب..

في المنطقة ، خطواتٌ متدرجةٌ وحثيثةٌ للادارةِ الاميركيةِ وصهرِ الرئيسِ الاميركي لاطلاقِ صفقةِ القرنِ رسمياً من البحرينِ بعدَ شهرِ رمضان ، وسطَ ارتفاعِ منسوبِ الاجماعِ الفلسطيني على التصدي وتاكيدِ رام الله انَ الصفقةَ والمؤتمرَ سيذهبانِ معاً الى الجحيم..

المصدر: قناة المنار