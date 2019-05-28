قائد الجيش اللبناني استقبل ساترفيلد – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2019 - 20:16

قائد الجيش اللبناني استقبل ساترفيلد

منذ 58 mins 28 May، 2019
قائد الجيش وساترفيلد
لبنان

استقبل قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة الثلاثاء مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى السفير دايفد ساترفيلد وجرى البحث في الأوضاع العامة.

كما استقبل عون قائد القوات الجوية في القيادة الوسطى الأميركية اللواء جوزيف غوستيلا ، وبحث الجانبان سبل التعاون على صعيد تدريب القوات الجوية وتجهيزها.

كذلك استقبل عون محافظ الجنوب منصور ضو، ثم محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر يرافقه وفد من لجنة مهرجانات بعلبك برئاسة السيدة نايلة دوفريج، وتم التداول في شؤون مختلفة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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