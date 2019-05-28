باسيل: بالموازنة منعنا الانهيار

قال رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل إن “ما حققناه كثير في الموازنة ولكن ما لم نحققه أكثر”، وتابع “إنما بالمحصلة منعنا الانهيار ولكن الامر ليس بكاف لتحقيق النهوض الاقتصادي”، ولفت الى ان “الموازنة لا تكتمل إلا بإقرارها في مجلس النواب وتطبيقها”.

وأضاف باسيل عقب إجتماع تكتل “لبنان القوي” الثلاثاء “نسجل تحفظنا على أمور كثيرة متعلقة بالموازنة وخوفنا على ما يمكن أن يحصل في المرحلة المقبلة في مجلس النواب أو في تطيبق الموازنة”، مشيرا الى “أننا حققنا تخفيضا في العجز هو 7.5 بالمئة وهو جيد لكن اقل بكثير مما كان يمكن تحقيقه، وهو لا يزال نظريا والاهم ان نلتزم به”.