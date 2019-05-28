تشييع عبد اللطيف الزين في كفرمان

شُيع الثلاثاء الوزير والنائب السابق عبد اللطيف الزين في مأتم شارك فيه “ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون” وزير الثقافة محمد داود داود، “ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري” النائب ياسين جابر، “ممثلة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري” النائبة بهية الحريري، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان ممثلا رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان، رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد ممثلا الامين العام لحزب الله” السيد حسن نصرالله وحشد كبير من الشخصيات السياسية والاجتماعية.

وكان جثمان الراحل الزين نقل في موكب سيار من بيروت إلى مسقط رأسه بلدة كفررمان جنوب لبنان، حيث أقيم له حفل استقبال شعبي عند المدخل الغربي للبلدة، وحمل النعش الذي لف بالعلم اللبناني على أكف المشيعين الذين ساروا في مسيرة تقدمها حملة اكاليل الورد وعناصر كشفية، وصولا الى منزله حيث سجي لالقاء النظرة الاخيرة عليه.

ومنح ممثل رئيس الجمهورية الراحل وسام الاستحقاق اللبناني المذهب – الدرجة الأولى، بعد ذلك، أم الشيخ احمد قبلان الصلاة على الجثمان ليوارى في الثرى بمدافن العائلة، ثم تقبل افراد العائلة التعازي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام