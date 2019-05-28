مراسم عزاء ذكرى استشهاد الامام علي (ع) بحضور الامام الخامنئي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2019 - 20:16

مراسم عزاء ذكرى استشهاد الامام علي (ع) بحضور الامام الخامنئي

منذ 2 ساعة 28 May، 2019
أخبار موقع المنار
خبر وصورة

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المصدر: وكالة فارس

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