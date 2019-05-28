دعوات للحشد في المسجد الأقصى بالجمعة الأخيرة من شهر رمضان (قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2019 - 20:17
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نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: أخطط أن أزور ايران الاربعاء لمناقشة القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي
الخارجية الايرانية: طهران لا ترى أي فرصة للتفاوض مع واشنطن وشروط الإدارة الأميركية الـ13 تعجيزية
رئيس الجمهورية ميشال عون يوقّع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب من أول حزيران حتى 21 تشرين الأول المقبل
العقد الاستثنائي يتمضن مناقشة مشروع قانون الموازنة والاقتراحات المحالة للمجلس او التي يقرر مكتب مجلس النواب طرحها
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: هناك خشية أن تلغي بعض الخروقات بعض التحسينات التي طرأت على الموازنة
الرئيس العماد اميل لحود استقبل وفدا من الاحزاب والقوى اللبنانية قدّم له التهنئته بعيد المقاومة والتحرير
الرئيس الحريري التقى مساعد وزير الخارجية الاميركية ديفيد ساترفيلد الذي أبلغه استمرار مهمته بشأن ترسيم الحدود البحرية
وزير الدفاع الياس بو صعب: لا عفو عن من قتل العسكريين اللبنانيين ومن فجّر السيارات المفخخة لقتل المدنيين الأبرياء
مؤسسة كهرباء لبنان: تخفيض رسوم الاشتراك بالتيار الكهربائي بنسبة حوالي 75 بالمئة لقدرات 15 و20 أمبير لفترة 3 أشهر
المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني قرر عدم المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي ينظم في 25 حزيران/يونيو في البحرين
سانا: المجموعات الارهابية تعتدي على مدينة سلحب بريف حماه الشمالي الغربي بالقذائف الصاروخية
العراق: أصدار حكم بإعدام فرنسي سادس بتهمة الإنتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي من أصل 12 كانوا يقاتلون في سوريا
رئيس الوفد الوطني اليمني للمحادثات: على جميع الدول وقف بيع الأسلحة لدول العدوان التي خلفت ابشع المجازر بحق المدنيين
مصادر يمنية: مقتل وجرح 24 عنصرا من قوى العدوان والسيطرة على موقعين لهم بهجوم في مجازة في عسير
مصادر يمنية: اطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات قوى العدوان في معسكري السويقا والخنجر بالجوف
فرنسا: وصول سفينة شحن سعودية إلى ميناء قرب مرسيليا جنوب البلاد لتحميل ذخيرة لمدافع من طراز كايزر الفرنسية
رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح: الشعب يدرك أهمية الإسراع في بلوغ الحلول الملائمة للأزمة عبر بتبني الحوار الجاد
الفريق صالح: لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة بأسرع وقت ممكن بعيدا عن الفترات الانتقالية التي لا تؤتمن عواقبها
السودان: اضراب شامل في القطاعين العام والخاص بدعوة من قوى الحرية والتغيير للمطالبة بنقل السلطة إلى حكومة مدنية
موسكو: لقاء بين مسؤولين أفغان ومسؤولين من حركة طالبان بينهم الزعيم السياسي للحركة الملا عبد الغني بارادار
الملا بارادار: طالبان تريد انهاء 18 عاما من الحرب لكنها لن توقع أي اتفاق سلام إلا بعد خروج القوات الأجنبية من أفغانستان
الشرطة الاندونيسية: توقيف 6 أشخاص كانوا يخططون لإغتيال 4 مسؤولين أمنيين بينهم وزير الداخلية ومسؤول انتخابي
مؤسسة الشهيد تعلن استقبال تبرعاتكم وتكفل أيتام الشهداء طيلة أيام شهر رمضان المبارك على الرقم 70/129100 أو عبر حسابها 814-25 في فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تستمر باستقبال كفالة الأيتام، الصدقات، الحقوق الشرعية، الزكاة وإفطارات للفقراء. للتبرع: 01/555717_76/641631 أو عبر حساب 14-814 في فروع القرض الحسن
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
دعوات للحشد في المسجد الأقصى بالجمعة الأخيرة من شهر رمضان (قناة الاقصى)
منذ 2 ساعة
28 May، 2019
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