شهيب: نحرص على كرامة أساتذة الجامعة اللبنانية وطلابها وحقوقهم المشروعة

أكد وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة اللبنانية أكرم شهيب حرصه على كرامة أساتذة الجامعة اللبنانية وطلابها ومجلسها وهيئتها النقابية.

وقال شهيب الثلاثاء “أثق بحكمة أساتذة الجامعة المضربين بالتعويض على أبنائنا الطلاب كل ما فاتهم من عامهم الدراسي”، وتابع “أدعو إلى عدم تناول موضوع الجامعة اللبنانية عبر الاعلام لأن أبواب الوزارة مفتوحة أمام مجلس الجامعة وأساتذتها وطلابها وهيئاتها النقابية للبحث بكل هواجسهم”.

واضاف شهيب “لسنا بوارد المس بالحقوق المشروعة لأساتذة الجامعة اللبنانية بالتظاهر، رغم أن مطالبهم التي يتظاهرون من أجلها سبق أن طرحت خلال اجتماعاتي المتكررة بهم وتأكيدي لهم بأن رواتبهم لن يطالها أي تخفيض”، واوضح ان “أرقام مشروع قانون موازنة العام 2019 التي أقرها مجلس الوزراء وأحيل إلى مجلس النواب واضحة لهذه الجهة، ولجهة عدم تخفيض موازنة الجامعة اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام