اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال قرب بلدة تقوع – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2019 - 20:17

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال قرب بلدة تقوع

منذ 2 ساعة 28 May، 2019
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