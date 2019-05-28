شكري وبومبيو يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في ليبيا ومنطقة الخليج

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأميركي مايك بومبيو خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة وخاصة في ليبيا ومنطقة الخليج، إلى جانب التباحث حول سٌبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين قدما في المرحلة القادمة.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان اليوم الثلاثاء إن “الوزيريّن تطرقا إلى سبل دفع العلاقات الثنائية المصرية الأميركية قدماً وتدعيم التعاون المشترك على كافة الأصعدة خلال المرحلة المقبلة”.

وأضاف متحدث الخارجية أن “الوزيرين تباحثا حول مجمل مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفِي مقدمتها الأوضاع في ليبيا ومنطقة الخليج”.

المصدر: سبوتنيك