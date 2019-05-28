احياء يوم القدس العالمي في مخيمات لبنان الجمعة 31 أيار 2019

1- مسيرة في مخيم الجليل – بعلبك : تنطلق من امام مسجد بلال من رباح بعد صلاة الجمعة مباشرة وصولا الى مركز الامن الوطني حيث يقام احتفال جماهيري.

2- مسيرة يوم القدس في مخيم برج البراجنة – بيروت : دعت الجبهة الشعبية – القيادة العامة ولجان العمل في المخيمات الى مسيرة تنطلق بعد صلاة الجمعة مباشرة من امام مسجد الفرقان وصولا الى المركز العربي حيث يقام احتفال جماهيري.

3- مسيرة يوم القدس في مخيم البداوي – الشمال : دعت لجنة مهرجان حق العودة والفصائل الفلسطينية الى مسيرة كشفية جماهيرية. التجمع امام اللجنة الامنية في مخيم البداوي الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة 31 أيار 2019.

4- مسيرة بحرية تنطلق من مرفأ صور باتجاه مخيم الرشيدية : تنطلق من مرفأ صور الساعة الخامسة عصرا من يوم السبت 1 حزيران 2019.

المصدر: بريد الموقع