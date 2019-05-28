الحكم بالإعدام على داعشيين فرنسيين إضافيين في العراق – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 28 2019 - 17:44

الحكم بالإعدام على داعشيين فرنسيين إضافيين في العراق

منذ 16 mins 28 May، 2019
علم العراق
العراق - عربي وإقليمي

أصدر القضاء العراقي اليوم الثلاثاء حكما بالإعدام على فرنسيين جديدين أدينا بالانتماء لتنظيم “داعش”، ليصل بذلك إجمالي أحكام الإعدام العراقية على دواعش فرنسا إلى ستة حتى الآن.
وجاء إعدام اليوم، بعد صدور أحكام مماثلة بحق 4 دواعش فرنسيين في أوقات سابقة هذا الأسبوع، وهم: مصطفى المرزوقي، وكيفن غونو، وليونار لوبيز، وسليم معاشو، وهم بين 12 داعشيا فرنسيا سلمتهم “قوات سوريا الديمقراطية” “قسد” لبغداد من شمال شرقي سوريا.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، قد أعلنت في وقت سابق “معارضتها عقوبة الإعدام من حيث المبدأ”، مؤكدة “احترامها سيادة العراق وقضائه”.
وقالت إن “سفارة باريس في العراق، وبموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، ستتخذ الخطوات الضرورية لتوضح للسلطات العراقية موقف فرنسا المعارض لعقوبة الإعدام”.
كما أكدت أنها “تحترم سيادة السلطات العراقية، وأن من ينتمون لـ”داعش”، يجب أن يعاقبوا على جرائمهم”.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة