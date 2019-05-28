غرفة التحكم في المروري في لبنان: جريج نتيجة حادث صدم آخر جسر الكولا باتجاه المدينة الرياضية في بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2019 - 17:45
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رئيس الجمهورية ميشال عون يوقّع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب من أول حزيران حتى 21 تشرين الأول المقبل
العقد الاستثنائي يتمضن مناقشة مشروع قانون الموازنة والاقتراحات المحالة للمجلس او التي يقرر مكتب مجلس النواب طرحها
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: هناك خشية أن تلغي بعض الخروقات بعض التحسينات التي طرأت على الموازنة
سانا: المجموعات الارهابية تعتدي على مدينة سلحب بريف حماه الشمالي الغربي بالقذائف الصاروخية
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الخارجية الايرانية: طهران لا ترى أي فرصة للتفاوض مع واشنطن وشروط الإدارة الأميركية الـ13 تعجيزية
رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح: الشعب يدرك أهمية الإسراع في بلوغ الحلول الملائمة للأزمة عبر بتبني الحوار الجاد
السودان: اضراب شامل في القطاعين العام والخاص بدعوة من قوى الحرية والتغيير للمطالبة بنقل السلطة إلى حكومة مدنية
قتيلان أحدهما تلميذة وسقوط 16 جريحاً بينهم أطفال بسكين رجل طعنهم ثم انتحر في العاصمة اليابانية طوكيو
إلغاء نحو 80 رحلة جوية وتأجيل عدة رحلات أخرى في أكبر مطارات هولندا جراء إضراب لعمال النقل العام
مصادر يمنية: مقتل وجرح 24 عنصرا من قوى العدوان والسيطرة على موقعين لهم بهجوم في مجازة في عسير
مؤسسة الشهيد تعلن استقبال تبرعاتكم وتكفل أيتام الشهداء طيلة أيام شهر رمضان المبارك على الرقم 70/129100 أو عبر حسابها 814-25 في فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تستمر باستقبال كفالة الأيتام، الصدقات، الحقوق الشرعية، الزكاة وإفطارات للفقراء. للتبرع: 01/555717_76/641631 أو عبر حساب 14-814 في فروع القرض الحسن
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
غرفة التحكم في المروري في لبنان: جريج نتيجة حادث صدم آخر جسر الكولا باتجاه المدينة الرياضية في بيروت
منذ 27 mins
28 May، 2019
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