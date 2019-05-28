محمد عبدالسلام: تصريحات وزير خارجية فرنسا مرحب بها إنما ذلك لا يكفي ما لم تترجم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2019 - 17:45

محمد عبدالسلام: تصريحات وزير خارجية فرنسا مرحب بها إنما ذلك لا يكفي ما لم تترجم

منذ 31 mins 28 May، 2019
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