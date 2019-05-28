الشيخ عبد الله: من الواجب على الامة العمل لافشال “صفقة القرن”

قال رئيس الهيئة الادارية في “تجمع العلماء المسلمين” الشيخ حسان عبد الله إن “الخطر المحدق بالقضية الفلسطينية اليوم هو ما يعد له من صفقة القرن التي تسعى من خلالها الولايات المتحدة لتصفية القضية الفلسطينية”، واضاف “من الواجب على الأمة العمل على إفشال هذه الصفقة من خلال دعم محور المقاومة في حربه على الإرهاب وسعيه لتحرير فلسطين”.

وأكد الشيخ عبد الله أن “لا حماية لوطننا العزيز من المؤامرات الصهيونية سوى بالوحدة الوطنية واعتماد الخيار الناجح الذي أمن لنا التحرير شبه الكامل لأراضينا المحتلة وهو الثلاثية الماسية الجيش والشعب والمقاومة”، وتابع “هذا لن يؤدي إلى مناعتنا سوى بجبهة داخلية متينة بعيدة عن المناكفات السياسية والحزبية الضيقة”.

ودعا الشيخ عبد الله الى “مكافحة الفساد وإيقاف الهدر والتوجه للاستفادة من ثرواتنا النفطية كاملة وعدم السماح للولايات المتحدة الأمريكية بتمرير صفقات لصالح الكيان الصهيوني في هذا المجال”، واوضح “نحن نعتبرها طرفا في النزاع وليست وسيطا وخصوصا المدعو ديفيد ساترفيلد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام