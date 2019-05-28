الجيش السوري يرد على خروقات المجموعات الإرهابية بريف حماة الشمالي

ردّ الجيش السوري على خروقات المجموعات الإرهابية اتفاق منطقة خفض التصعيد واستهدف أوكارها وتجمعاتها في عدة مناطق بريف حماة الشمالي.

وأفادت وكالة “سانا” أن وحدات من الجيش نفذت عمليات مكثفة فجر اليوم على تجمعات ومحاور تحرك إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به في أطراف مدينة مورك وقريتي الزكاة والأربعين بالريف الشمالي.

وأشارت الوكالة إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين بينهم جنسيات أجنبية تسللوا عبر الحدود التركية وتدمير أوكار وكميات من الأسلحة والذخيرة لهم.

المصدر: وكالة سانا