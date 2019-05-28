ساترفيلد مجدداً في بيروت، والرئيس بري: ننتظر الجواب

عاد إلى بيروت مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد لبحث الرد “الإسرائيلي” في موضوع الحدود البرية والبحرية..

ونَقلَ زوار رئيسِ مجلسِ النواب اللبناني نبيه بري عنهُ حولَ موضوعِ الترسيمِ البحري والبري اَنَ هناكَ مؤشراتٌ إيجابيةٌ على حلولٍ مقبولة، مضيفاً، لكن علينا أن ننتظرَ الجوابَ الذي سيحمِلُهُ مساعدُ وزيرِ الخارجية الأميركي لشؤونِ الشرقِ الأدنى ديفيد ساترفيلد.

ويوم أمس نقلت وَكالة رويترز عن متحدثٍ صِهيونيٍ قولَهُ اِنَ كِيانَهُ منفتحٌ على اجراءِ محادثاتٍ مع لبنانَ بوساطةٍ اميركيةٍ حولَ ترسيمِ الحدود.

وبِحَسَبِ قناةِ كان الاسرائيلية، اِنَ “اسرائيلَ” وافقت على اجراءِ هذهِ المحادثاتِ وجاءَ ذلكَ خلالَ لقاءِ وزيرِ الطاقة الصهيوني يوفال شتاينتز بالمبعوثِ الاميركي ديفيد ساترفيلد.

المصدر: قناة المنار