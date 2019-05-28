لو دريان: نبذل كل جهد ممكن لمنع إعدام مواطنينا الأربعة في العراق بتهمة الانتماء إلى “داعش”

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن بلاده تبذل كل جهد ممكن لتجنيب 4 فرنسيين تنفيذ حكم صدر عن محكمة عراقية بإعدامهم لثبوت إدانتهم لتنظيم “داعش” الإرهابي. وقال لودريان، في مقابلة مع إذاعة فرانس أنتير الفرنسية الثلاثاء، “نحن نقوم بعدة إجراءات لتجنيب هؤلاء الفرنسيين الأربعة عقوبة الإعدام”. وقضت محكمة عراقية الأحد الماضي، بإعدام على 3 فرنسيين لثبوت إدانتهم بالانتماء لتنظيم “داعش” الإرهابي ، قبل أن تصدر أمس الاثنين حكما مماثلاً بحق فرنسي رابع.

من ناحية أخرى، دعا وزير الخارجية الفرنسي السعودية والإمارات إلى “وضع حد للحرب الدائرة في اليمن”، واصفاً الحرب تلك بـ “القذرة”. وتابع قائلاً “يجب على السعوديين والإماراتيين أن يكفوا، يجب أن يتم توخي الحذر الشديد خلال بيع الأسلحة لهاتين الدولتين وهذا ما نقوم به”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية