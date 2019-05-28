الجيش التركي يطلق عملية برية مدعومة جواً في منطقة هاكورك شمالي العراق

أعلن الجيش التركي إطلاق عملية برية مدعومة جواً في منطقة هاكورك شمالي العراق، “بهدف تدمير مواقع لحزب العمال الكردستاني”. وقال الجيش التركي في بيان الثلاثاء “الجيش التركي يطلق عملية برية مدعومة جوا في منطقة هاكورك شمالي العراق”، وأوضح الجيش أن “العملية، التي أطلقت مساء أمس الإثنين، بمشاركة لواء الكوماندوز تهدف إلى تدمير مواقع حزب العمال الكردستاني وتحييد الإرهابيين في منطقة هاكورك”.

وأضاف أن “العملية مستمرة في منطقة هاكورك، كما هو مخطط لها”. وتشن أنقرة بانتظام غارات على مواقع الحزب الكردي في شمال العراق، وتصنفه “تنظيماً إرهابياً”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية