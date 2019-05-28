روسيا ترصد 12 خرقاً لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 ساعة وتركيا 13 خرقاً

أفادت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 12 خرقاً لنظام وقف العمليات العسكرية. وذلك في محافظتي اللاذقية (9) وحماة(3). في حين رصد الجانب التركي 13 خرقاً في محافظات إدلب (3) وحماة (4) وحلب (4) واللاذقية (2). هذا وخلال 24 ساعة الماضية قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين بتنفيذ عمليتين إنسانيتين حيث تم من خلالهما توزيع 1000 سلة غذائية يزيد إجمالي وزنها عن 4 أطنان على سكان قرية مظلوم بريف دير الزور وقرية عرنة بريف دمشق.

وأضافت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية إلى أنه خلال الــ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا. ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية