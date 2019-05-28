متطوعو الدفاع المدني اعتصموا في بعلبك: لتطبيق قانون تنظيم المديرية وبخاصة مرسوم التثبيت

أفادت”الوكالة الوطنية للإعلام” أن متطوعي الدفاع المدني نفذوا صباح اليوم اعتصاما عند مدخل بعلبك الجنوبي، وتحدث باسمهم عمر صلح، مطالبا بـ “تطبيق قانون تنظيم المديرية العامة للدفاع المدني، وبخاصة مرسوم تثبيتهم”.

وتابع “نحن متطوعو الدفاع المدني في بعلبك الهرمل، نعلن التوقف عن القيام بالمهمات الملقاة على عاتقنا من اطفاء جميع انواع الحرائق وعمليات الانقاذ والاسعاف وغيرها، وندعو جميع متطوعي الدفاع المدني على كامل الأراضي اللبنانية الانقطاع عن العمل، والتوقف عن تأدية المهمات آسفين من شعبنا واهلنا الكرام، وذلك انطلاقا من مبدأ للضرورة احكام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام