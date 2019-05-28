توقيف أشخاص أحرقوا حفارات بعد إيقافهم عن العمل

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن أشخاصا أقدموا على حرق وإتلاف عدد من الحفارات في بلدة عزقي – الضنية تعود ملكيتها لـ (م.ق)، ونتيجة التحريات والإستقصاءات تمكنت دورية من مخابرات الجيش من توقيف المدعو (ف.ع) وأبنائه لمشاركتهم بحرق الحفارات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن عملية الحرق سببها خلافات مادية بين الطرفين، حيث أن الموقوفين كانوا يعملون بين فترة وأخرى مع (م. ق)، بهدف تشغيل حفاراته في أعمال البحص والحجارة، وقد وقع خلاف بينهم بعد توقف (م. ق) عن إستخدام الموقوفين في عمله، وقد جرى إيداعهم القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام