ظريف رداً على ترامب: ايران لا تسعى لامتلاك السلاح النووي

رد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب، مؤكداً أن ايران لا تسعى لامتلاك السلاح النووي. وفي تغريدة له مساء الاثنين كتب ظريف إن “آية الله الخامنئي اصدر منذ امد بعيد فتوى بحرمة (امتلاك واستخدام) الاسلحة النووية، اعلن خلالها باننا لا نسعى لامتلاك هذه الاسلحة”. واضاف أن “الارهاب الاقتصادي الذي يمارسه فريق “ب” (بنيامين نتنياهو وجون بولتون وبن زايد وبن سلمان) يضر الشعب الايراني ويثير التوتر في المنطقة. اجراءات وليست تصريحات ترامب هي التي تثبت أن هدفه هو هذا الامر ام لا”.

وكان ترامب قد قال، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اليابانية طوكيو، “أعتقد أن إيران لديها الفرصة في أن تكون دولة عظيمة مع القيادة الحالية نفسها، نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، أريد توضيح ذلك، نحن نسعى إلى عدم امتلاك إيران السلاح النووي”.

المصدر: ارنا