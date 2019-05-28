احصاءات غرفة التحكم: قتيل و15 جريحاً في 14 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2019 - 08:25
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اصابة 2 بحالة اختناق باطلاق جيش العدو قنابل صوتية ومسيلة للدموع باتجاه المواطنين عند بوابة فاطمة ببلدة كفركلا الحدودية
سانا: استشهاد عسكري واصابة آخر باستهداف العدو الاسرائيلي موقعا عسكريا شرق خان أرنبة بريف القنيطرة
جيش العدو يعلن عن إطلاق مضادات سورية قذيفة باتجاه طائرة شمال فلسطين المحتلة وأنّه ردّ بغارة على موقع اطلاق النار
الجيش السوري يستهدف تجمعات الإرهابيين غرب مدينة خان شيخون ومحيط كنصفرة بريف ادلب الجنوبي
الجيش يدمّر مواقع وآليات لإرهابيي جبهة النصرة بأطراف بلدات كفرنبل وترملا ومعرة حرمة وكفر سجنة بريف إدلب الجنوبي
اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود العدو في العيساوية بالقدس المحتلة واعتقال شاب في شارع صلاح الدين بالمدينة
الكينيست الصهيوني يوافق في تصويت أول على قانون لحل نفسه بعد تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة بين نتنياهو وليبرمان
رئيس وزراء العدو: لا يزال أمامنا الوقت لتشكيل الحكومة اليمينية خلال 48 ساعة وتجنّب إجراء انتخابات غير ضرورية جديدة
رئيس السلطة الفلسطينية: سنصل لدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف وستذهب صفقة العار ومشروعها الاقتصادي الى الجحيم
لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية في غزّة تحذّر من أي مشاركة عربية أو فلسطينية في مؤتمر البحرين حول "السلام"
آية الله الشيخ عيسى قاسم: نرفض صفقة "أميركا واسرائيل" لتصفية القضية الفلسطينية والتي لن تحقق إلا العار لمن يلهث وراءها
تونس: الاتحاد العام للشغل يدعو الى محاكمة وسحب ترخيص وكالات سفر تنظم رحلات الى فلسطين المحتلة بالتعاون مع شركة أردنية
مصادر يمنية: اطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات قوى العدوان غرب حيران في حجّة
وزير الخارجية الروسي: اقتراح ايران بتوقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول الخليج الفارسي خطوة اولى لنزع فتيل التوترات
الإمارات المتحدة: مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يجري محادثات مع المسؤولين فيها الاسبوع الجاري
وزير المال علي حسن خليل: الموازنة أقرت كما هي بالأرقام نفسها التي أقرت في السراي الحكومي وخفضنا العجز إلى 7.59%
الوزير محمد فنيش: تحفظنا على رسم 2% على السلع المستوردة وشمول المعاشات التقاعدية بضريبة الدخل
لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية يدعو النواب الى عدم المصادقة على الضرائب التي تطال الطبقات الشعبية
الشيخ حسن روحاني: ايران واذربيجان عازمتان على الارتقاء باستقرار المنطقة عبر تعزيز العلاقات الثنائية بمختلف الصعد
موسكو توجه دعوة الى مسؤولين أفغان وممثلين عن حركة طالبان للمشاركة بالذكرى المئوية للعلاقات الثنائية في 27 و28 الجاري
النمسا: البرلمان يسحب الثقة من المستشار سباستيان كورتز بعد فضيحة التمويلات غير القانونية التي أطاحت بائتلافه الحكومي
بريطانيا: رئيسة الوزراء تيريزا ماي تصف نتائج الانتخابات الأوروبية بالمخيبة اثر حصول حزبها على 9.1 بالمئة من الأصوات
فرنسا: اعتقال 3 بينهم شاب جزائري يشتبه بأنه منفذ الاعتداء بطرد مفخخ في مدينة ليون حيث جرح 13 شخصا الجمعة
الرئيس الأميركي: اليابان ستشتري 105 مقاتلات خفية من طراز اف-35 ما سيجعلها صاحبة أكبر أسطول اف-35 من حلفاء واشنطن
الرئيس السريلانكي: سنوقف العمل بحالة الطوارئ خلال شهر لأن قوات الأمن أعادت الوضع الأمني إلى طبيعته اثر اعتداءات الفصح
مؤسسة الشهيد تعلن استقبال تبرعاتكم وتكفل أيتام الشهداء طيلة أيام شهر رمضان المبارك على الرقم 70/129100 أو عبر حسابها 814-25 في فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تستمر باستقبال كفالة الأيتام، الصدقات، الحقوق الشرعية، الزكاة وإفطارات للفقراء. للتبرع: 01/555717_76/641631 أو عبر حساب 14-814 في فروع القرض الحسن
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
احصاءات غرفة التحكم: قتيل و15 جريحاً في 14 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 11 mins
28 May، 2019
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