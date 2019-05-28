الدفاع الروسية: الجيش السوري يقضي على 100 مسلح في صده هجوما لـ”النصرة ” شمال حماة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري صد، اليوم الاثنين، هجوما واسعا لـ”هيئة تحرير الشام” على مواقعه شمال محافظة حماة وتمكن من القضاء على 100 مسلح.

وقال مدير مركز حميميم للمصالحة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء فيكتور كوبتشيشين، في بيان أصدره مساء الاثنين: “شن مسلحو هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) والتشكيلات المتحالفة معها، ليلة 26 مايو 2019، هجوما على مواقع القوات الحكومية في منطقة بلدة كفر نبودة شمال محافظة حماة انطلاقا من اتجاهين بشكل متزامن”.

وأوضح كوبتشيشين أن “الهجوم على مواقع القوات الحكومية جاء بمشاركة حوالي 450 مسلحا و7 دبابات و5 آليات مشاة عسكرية و12 سيارة رباعية الدفع محملة برشاشات من العيار الثقيل”، مضيفا أن الهجوم مدعوما بـ 3 راجمات للصواريخ.

وتابع مدير مركز حميميم “قضت القوات الحكومية للجمهورية العربية السورية، خلال معركة الدفاع هذه، على 3 دبابات وراجمتين للصواريخ ومركبة مشاة قتالية و6 سيارات رباعية الدفع محملة برشاشات وكذلك نحو 100 مسلح”.

ومنذ أوائل أيار/مايو، يشهد جنوب محافظة إدلب وريف حماة الشمالي الغربي تصعيدا بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة، وتمكن الجيش السوري خلاله من تحقيق تقدم على الأرض، والسيطرة على عدد من القرى والتلال الاستراتيجية.

وكثفت التشكيلات المسلحة خلال الأيام الماضية عملياتها على مواقع القوات السورية، التي تصد هجمات واسعة من قبل المسلحين انطلاقا من أراضي منطقة إدلب لخفض التصعيد، والتي يقطنها نحو 4 ملايين شخص.

وأعلن الجيش السوري، أمس الأحد، استعادته السيطرة على بلدة كفر نبودة في ريف حماة الشمالي الغربي، بعد معارك واشتباكات مع التشكيلات المسلحة المنضوية تحت لواء تنظيم “هيئة تحرير الشام”، التي تعتبر خلفا لـ”جبهة النصرة”.

المصدر: وكالات