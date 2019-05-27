مصدر عسكري سوري: في تمام الساعة ٢١.١٠ قام العدو الإسرائيلي باستهداف أحد مواقعنا العسكرية شرق خان أرنبة وقد أسفر العدوان عن ارتقاء شهيد وإصابة مقاتل آخر بجراح – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2019 - 23:01

مصدر عسكري سوري: في تمام الساعة ٢١.١٠ قام العدو الإسرائيلي باستهداف أحد مواقعنا العسكرية شرق خان أرنبة وقد أسفر العدوان عن ارتقاء شهيد وإصابة مقاتل آخر بجراح

منذ 1 ساعة 27 May، 2019
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